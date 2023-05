Ordinanza balneare 2023: dal 3 giugno riaprono spiagge e stabilimenti

Dal prossimo 3 giugno riapriranno in Puglia spiagge e stabilimenti, sarà obbligatoria la presenza dei bagnini e del kit di soccorso. Lo ha deciso la nuova ordinanza balneare per l'estate 2023 sottoscritta da Raffaele Piemontese, vicepresidente e Assessore al Demanio della Regione Puglia, e dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, Costanza Moreo, dopo un colloquio con i diversi portatori di interesse.

La riapertura

La data non è lasciata al caso. Infatti, la riapertura, in vista della bella stagione, sarà nel pieno del ponte per la Festa della Repubblica quando i turisti pugliesi e non potranno permettersi i primi bagni o la prima tintarella.

Il problema

Per giovedì prossimo è previsto un nuovo incontro a Taranto, nella Caserma “D’Onofrio” della Capitaneria di Porto, per trovare alcune soluzioni a uno dei problemi che affligge gli operatori balneari e cioè la difficoltà nel trovare personale, in primo luogo i bagnini.

L'invito

Nell'ordinanza balneare 2023 resta invariato l'invito a evitare di fumare in spiaggia, che deve essere ben visibile all'interno degli stabilimenti pugliesi.