Piove e i canali dei Consorzi di bonifica si riempiono d'acqua e straripano: strade allagate

Le forti piogge che si sono abbattute in queste ore nel Salento hanno riempito i canali al servizio dei campi, spesso non manutenuti dai Consorzi di bonifica, quasi tutti commissariati da 20 anni. Uno dei canali, infatti, lungo la strada che da Ugento conduce a Casarano, si è riempito d'acqua ed è straripato, allagando la strada provinciale. Le immagini inviate da Davide De Lentinis, nostro lettore, non hanno bisogno di commenti.

Intanto prosegue la protesta delle associazioni di categoria, Cia, Copagri e Confagricoltura in prima battuta, contro le cartelle pazze recapitate agli agricoltori dalla Regione proprio sollecitando il pagamento di tributi ai Consorzi di bonifica, pagamento che secondo le imprese non è dovuto perché non sono stati i servizi necessari.