Troppo vento, slitta l'evento di Pasquetta a Torre Quetta: rinviato al 7 aprile

«Alla luce delle condizioni meteo e della nuova allerta gialla diramata nelle ultime ore, ci vediamo costretti, per la sicurezza di tutti, a posticipare la festa inaugurale al 7 aprile». Con questa comunicazione, i gestori della spiaggia Torre Quetta a Bari hanno spiegato che l'evento di Pasquetta è slittato.

Per la giornata del 7 il programma rimarrà lo stesso previsto per Pasquetta e «vi aggiorneremo durante labsettimana su tutte le attività. Il 7 aprile, inoltre, vista l'attività "Bari pedala" assicuriamo che Torre Quetta sarà raggiungibile comunque da San Giorgio e dal ponte Giuseppe Garibaldi».



«Torre quetta e chioschi vi aspettano comunque per la giornata del 1 aprile, aperti e pronti ad accogliervi con tutte le loro gustose specialità per passare una Pasquetta diversa ad un passo dalla città», aggiungono.