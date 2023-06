Maltempo, bomba d'acqua a Lequile. Piove anche a bordo del bus

Ancora danni e disagi nel Salento a causa del maltempo di questi giorni. Bomba d'acqua a Lequile dove nel primo pomeriggio si sarebbero registrati 42 millilitri di pioggia, di cui 30 solo nella prima mezz'ora di precipitazioni. Strade inondate dall'acqua e auto in panne, nel centro alle porte di Lecce, dove si sono consumati attimi di paura e preoccupazione a causa del violento nubifragio.

E piove sul bus

Inconvenienti anche a bordo del pullman Stp/Sita che dalla zona industriale di Lecce ha condotto una ventina di utenti a Taurisano. "Autobus impraticabile non soltanto per noi utenti ma soprattutto per l'autista, che viaggia in condizioni disumane", ha raccontato un passeggero. E tra il corridioio allagato e i sedili intrisi d'acqua, qualcuno è stato costretto ad aprire l'ombrello per ripararsi dalla pioggia. "Dalle prese d'aria alle guarnizioni dei finestrini, fatto grave che continua a ripetersi", ha aggiunto il passeggero.