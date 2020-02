Spacciavano ai giardinetti, fra i bambini che giocavano: tre arresti

Ultimo aggiornamento: 08:49

In trappola tre giovanissimi spacciatori che avevano scelto i giardini del centro di Grottaglie , nel Tarantino, come shop a cielo aperto per smistare le loro dosi.L'operazione Colombo, dal nome dei giardinetti in cui avveniva lo spaccio, è scattata questa mattina con gli agenti del commissariato di Grottaglie che hanno eseguito i provvedimenti restrittivi spiccati dal gip Vilma Gilli su richiesta del pubblico ministero Mariano Buccoliero.I poliziotti, infatti, hanno arrestato tre giovani, poco più che ventenni ma tutti pregiudicati, con la contestazione di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I pusher, uno dei quali è ai domiciliari, avevano trasformato i centralissimi “Giardini Colombo” in una vera e propria piazza di spaccio. Nella quale lo smercio delle dosi avveniva a pochi metri dai bambini che giocavano.