Controlli dei carabinieri nei giardini comunali: dieci giovani identificati

Bivacco all'interno dei giardini pubblici: identificati dieci giovani. I controlli da parte dei carabinieri sono scattati dopo alcune segnalazioni, pervenute dai residenti del quartiere e discusse anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi nei giorni scorsi presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani: i militari della stazione di Barletta hanno effettuato alcuni controlli e perlustrazioni in corrispondenza dei Giardini De Nittis e della Villa Izzi a Barletta.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno fermato ed identificato una decina di giovani. I controlli sono stati intensificati proprio negli ultimi giorni, dando priorità alla villa Izzi e nelle zone adiacenti dove sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile, unitamente a personale dell’11° Reggimento “Puglia”.