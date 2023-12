Mork non ce l'ha fatta, morto il cane del carrellino rubato

Purtroppo Mork non c'è più. Si chiude tristemente la storia del pastore tedesco di 10 anni entrato nel cuore di tutti i baresi e che in pochi giorni ha scosso il web. Mork non ce l'ha fatta, ha combattuto fino all'ultimo una grave forma di mielopatia che non gli consentiva di camminare da mesi. La sua storia era diventata virale quando lui e la sua padrona Silvia sono stati vittime di un furto che aveva lasciato tutti sgomenti: il carrellino indispensabile per camminare gli era stato rubato. Una carrozzina sottratta nell’androne di un condominio di via Brennero, nel quartiere Carrassi.

La sua padrona però non si era data per vinta ed aveva lanciato un appello sui social: "Lui è Mork - aveva scritto pubblicando una foto del cane - le sue zampe posteriori sono state rubate, aiutatemi a trovarle".

Il gesto ignobile quanto vile aveva mosso una gara di solidarietà in tutta Italia. In pochi giorni per Mork sono stati donati dei soldi e anche tante proposte di nuovi carrellini. Purtroppo però è riuscito a camminare solo per poco ancora: il cuore del cane ha ceduto qualche giorno dopo. La malattia ha preso il sopravvento.