Malore in campagna: trovato e salvato grazie a un cane

Colto da malore in piena campagna si salva grazie al cane di un amico.Il fatto si è verificato ieri mattina verso le 10.30 in contrada Padulone, in agro di Manduria. Un anziano agricoltore, l'80enne G. B., come è solito fare, si è recato verso le 6 del mattino in uno dei suoi fondi e, dopo avere parcheggiato l'auto sulla stradina di campagna, si è allontanato di circa 500 metri a piedi portando con sé attrezzi da lavoro su un carrellino a spinta.Mentre era in campagna l'uomo è stato colto da improvviso malore e, a peggiorare la situazione hanno influito l'afa e il sole battente.Ciò che è peggio, l'80enne aveva dimenticato il telefono cellulare in auto, pertanto era anche impossibilitato a chiamare i soccorsi.Data la distanza dalla stradina, nessuno avrebbe neppure udito il proprio lamento che, al contrario, ha attirato l'attenzione di Falco, un meticcio di 4 anni, un volpino di proprietà di un suo amico che abita a poca distanza.Il vispo cagnolino, guidato dal suo udito, si è recato sul posto dove si trovava l'anziano, a torso nudo e allo stremo delle forze sotto il sole cocente.Il cane ha iniziato ad abbaiare per richiamare l'attenzione del proprio padrone.È stato così possibile soccorrere l'imprudente 80enne che ha dovuto sottoporsi alle cure del pronto soccorso. Il malessere è stato provocato da un improvviso calo di pressione e disidratazione, dovuti anche a farmaci betabloccanti che l'anziano assume quotidianamente.Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi, soprattutto grazie a Falco, senza il cui super udito l'uomo avrebbe rischiato davvero il peggio. Nel frattempo, è bene ricordare che, in particolare in queste giornate di caldo afoso, non è prudente per anziani e persone in terapia medica avventurarsi nei campi e sostare al sole, poiché ciò potrebbe causare danni irreversibili.