La paura dilaga nella Valle d'Itria: branco di lupi attacca un allevamento

La paura prende sempre più piede nelle campagne della Valle d’Itria. La scorsa notte ennesimo attacco di lupi in agro di Locorotondo. Precisamente in contrada Serio, con un asino azzannato e ucciso dal branco. A ritrovare l’animale il suo allevatore rimasto fortemente scosso dall’episodio. Per fortuna gli altri asini dell’allevamento sono riusciti a mettersi in salvo.

Gli avvistamenti

Altri lupi sono stati avvistati in contrada San Marco. Non solo gli allevatori, ma ad aver paura anche gli stessi residenti. Poche sere fa un paio di attacchi si sarebbero verificati, sulla Strada Provinciale 58, con quattro capre uccise.