L’allarme più forte al Sud è scattato a Gioia Tauro, in Calabria, uno dei tre porti italiani con Genova e Trieste che può accogliere le petroliere e le navi porta-container. Ma la drastica riduzione dei trasporti marittimi che dal Mar Rosso, a rischio agguati per gli attacchi degli Houthi, attraversano il Canale di Suez e il suo raddoppio per entrare nel Mediterraneo e raggiungere l’Europa, sta iniziando a far paura anche agli altri scali del Mezzogiorno . «Se lo scenario di guerra che si è delineato nel Mar Rosso durerà a lungo, gli effetti indiretti li subirebbero anche i porti che si sono sviluppati in questi anni soprattutto con il trasporto Ro-ro (le navi traghetto che trasportano veicoli gommati e carichi su pianali e contenitori scaricabili) come Napoli e Bari e comunque l’intera filiera dell’industria manifatturiera, non solo meridionale, che riceve i suoi prodotti via mare, visto che il Mediterraneo rappresenta per il Sud il 69% del traffico import-export di merci », dice Alessandro Panaro, curatore dell’annuale Rapporto sull’economia marittima di Srm, la Società di Ricerche e studi sul Mezzogiorno collegata al Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il sistema portuale



Oltretutto l’impatto avrebbe un doppio valore negativo considerando che negli ultimi tre anni la crescita del sistema portuale meridionale ha assunto proporzioni notevoli, con punte di espansione persino superiori a quelle registrate nello stesso periodo nei grandi porti del Nord: gli scali del Mezzogiorno , infatti, sono presenti ai vertici di tutti i settori (con punte del 51% in quelli del Ro-Ro, e delle Autostrade del mare). La “rimonta”, iniziata nel 2021, è apparsa, inoltre, una gran bella notizia in vista della sfida energetica che coinvolgerà tutta l’area euromediterranea e di conseguenza soprattutto il Sud. Eloquenti numeri del Rapporto 2023 di Srm: la performance dei porti del Sud in termini di import-export via mare è stata superiore a quella media nazionale e il valore per il territorio del traffico via mare è risultato maggiore di quasi 30 punti.

Tutto ciò, accompagnato anche dai lavori previsti in tutti i porti meridionali attraverso il Pnrr e gli investimenti logistici collegati alle Zes , rischia ora di subire una brutta battuta d’arresto e di riprodurre nel settore del trasporto marittimo le stesse angosce vissute nel 2021. «Il nostro Paese spiega Luigi Merlo, presidente di Federlogistica - ha bisogno di materie prime, ferro e acciaio soprattutto, ma anche di prodotti elettronici - e se si bloccano i commerci le conseguenze potrebbero essere devastanti. Per il momento i danni sono stati limitati perché le commesse, anche se ridotte, non si sono arrestate. Ma più passa il tempo e più la questione rischia di peggiorare». Quanto tempo? Merlo fissa una scadenza: metà febbraio. «Se fra un mese la crisi non si sblocca e le navi cariche di approvvigionamenti non riprendono a circolare normalmente i programmi dei cantieri del Pnrr potrebbero risentirne, tanto da mettere in forte discussione gli obiettivi fissati per il 2026».

I precedenti