Trappole abusive per cinghiali. È allarme

Trappole abusive per la cattura di cinghiali sono state rinvenute nei giorni scorsi nei pressi di Torre Mattoni a Marina di Ginosa. La constatazione è stata fatta dalle guardie di Nita Ambiente, coordinati dal dottor Leonardo Galante. La scoperta è stata conseguente a una segnalazione telefonica fatta alla centrale operativa di Castellaneta Marina.

Intrappolato un cane

La denuncia riguardava un insistente e sofferente lamento di un cane proveniente dalla zona prima detta.

Tramite l’ausilio di un drone, i volontari di Nita hanno riscontrato una massa bianca situata nella fitta vegetazione. Arrivati sul posto, Galante e colleghi hanno rilevato un cane intrappolato con le zampe anteriori in un cappio di acciaio con scorrimento a strangolo, usualmente utilizzato per la cattura di cinghiali.

Altre trappole in zona



Liberato il cane, le guardie di Nita hanno perlustrato l’area rinvenendo altre trappole similari. «Le abbiamo subito rimosse», assicura Galante, il quale aggiunge che «stante il periodo della raccolta funghi e asparagi, il cinghiale intrappolato in quel modo poteva avere una reazione molto pericolosa per chi lo avesse avvicinato. Rappresentava una seria minaccia per l’incolumità delle persone». È noto che il perimetro agrario di Marina di Ginosa è popolato da ungulati di passaggio che devastano culture e orti. Si sa che i “cattivi” cacciatori danno il meglio per cercare di ridurne il numero, sparando anche in prossimità di residenze. Il problema esiste ed è conosciuto. Tuttavia, non si può pensare di risolverlo con cappi abusivi per catturare selvatici (senza distinzione) e poi passarli a miglior vita e deposito nei freezer. Queste azioni sono perseguibili penalmente.



La riflessione da fare, piuttosto, e che gli animali intrappolati lì rimangono per ore se non giorni finché l’ideatore del mezzo fai da te non deciderà la scontata sorte.