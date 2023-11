Addio a Liko, dopo un mese e mezzo è morto il cucciolo di lupo investito nel Salento

Purtroppo è morto Liko, il lupo investito e lasciato ferito a bordo strada. Liko è morto nelle scorse ore, nonostante le cure che gli erano state prestate presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica di Calimera. A darne notizia proprio gli stessi operatori del centro, con uno staziante post su Facebook.

Liko era arrivato con un forte trauma cranico.

Era stato investito due volte: prima da un’auto che veniva nella sua stessa corsia e poi da un’altra auto, proveniente dalla corsia opposta. Entrambe le volte l’impatto è stato frontale. Dopo alcuni giorni di coma, però, il lupo - preso in carico dal Cras di Calimera - aveva dato segni di ripresa e quindi c'era un certo ottimismo sulle sue possibilità di sopravvivenza.

Le convulsioni e la morte

"Poi sono sopraggiunte le convulsioni. A questo punto il direttore sanitario del cras, Gianluca Nocco, ha richiesto una tac che non ha lasciato via di scampo: fratture craniche multiple con presenza di schegge vaganti. Per Liko evidentemente non c’erano molte speranze, ma lui non lo sapeva e ha continuato a lottare…e noi con lui. Il suo appetito era impressionante, infatti pur non essendo completamente cosciente, mangiava 1,3 kg di carne al giorno e camminava come se dovesse arrivare in capo al mondo, anche se, per via del trauma cranico, il suo vagare era sempre circolare. Liko ha camminato e mangiato, ogni notte, per oltre un mese, senza sosta. Poi è arrivata la fine. Da tre giorni il suo famelico appetito è scomparso, ma le sue camminate non sono finite. Anche da sdraiato le sue zampe hanno continuato la marcia infinita. Ogni notte, come sempre. Oggi anche questa marcia è finita e le sue zampe non si muovono più. Liko ha raggiunto la sua meta. Adesso Liko è stanco. Riposati Guerriero!"