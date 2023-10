Prova a vendere il Bimby online, ma si imbatte in tre truffatori e perde 1.800 euro

Casalinga di Calimera mette in vendita su internet il Bimby e tre uomini, col pretesto di acquistarlo, la raggirano facendole versare 1.800 euro. Il caso finito in Tribunale, si è chiuso nei giorni scorsi, con la condanna dei tre per truffa, in particolare G.F e L.F (pena sospesa) sono stati condannati a 10 mesi di reclusione e mille euro di multa, invece per D.T. la pena di 10 mesi e 600 euro di multa.

Truffa con il Bimby, i fatti nel 2020

I fatti denunciati ai carabinieri dalla donna - si sono verificati nell'agosto 2020.

I tre uomini finiti al banco degli imputati rispondevano di truffa aggravata in concorso tra loro e con altre persone non identificate. In particolare i tre, secondo l'accusa, avrebbero contattato la casalinga telefonicamente con l'aiuto di un'altra donna non individuata nelle indagini - a seguito del tentativo da parte della signora di vendere l'elettrodomestico Bimby sul sito internet "subito.it" alla cifra di 400 euro.

Il raggiro per telefono

Nella telefonata alla casalinga sarebbe quindi stato richiesto di recarsi presso uno sportello Atm di Calimera per eseguire delle operazioni utili ad eseguire la vendita. Al contrario il meccanismo innescato attraverso un codice suggerito al telefono ha portato la donna a versare la somma complessiva di 1.800 euro, che venivano accreditate sulle due postepay. La giudice della prima sezione penale, Valeria Fedele, ha inoltre condannato i tre, in solido, al risarcimento del danno nei confronti della casalinga, difesa dall'avvocato Agnese Lorenzo.

