Incidente con lo scooter alla periferia di Calimera: grave un 16enne

Coppia di amici cade con lo scooter e uno dei due finisce in ospedale a Lecce, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. L’incidente, pare di natura autonoma, si è verificato ieri sera poco dopo le 22.30 alla periferia di Calimera, lungo il tratto stradale che conduce verso Martignano e Caprarica.



Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi, il conducente del mezzo a due ruote potrebbe aver perso il controllo dello sterzo, per cause ancora in fase di accertamento, e i due amici sono stati sbalzati dalla sella. Ad avere la peggio tra i due adolescenti nell’impatto sull’asfalto è stato il 16enne, le cui condizioni di salute sono apparse subito molto gravi.



La richiesta di soccorsi ha richiamato sul posto i sanitari del 118, che constatate le gravi condizioni del ragazzo ne hanno disposto il ricovero d’urgenza in ospedale. I medici del pronto soccorso del “Fazzi” dopo gli esami diagnostici, in cui sarebbe emerso un importante trauma cranico, hanno trasferito il ferito nel reparto di rianimazione.

Affidate ai carabinieri le indagini per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.