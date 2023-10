Cucciolo di lupo investito e lasciato agonizzante sul ciglio della strada: servono soldi per le cure. Via alla raccolta fondi: ecco come fare

Lipo, dal griko lupo, sta lottando per sopravvivere, il lupacchiotto è stato investito nei giorni scorsi e lasciato agonizzante sul ciglio della strada a Campi Salentina. Nell’impatto il cucciolo di lupo ha riportato uno pneumotorace e un fortissimo trauma cranico. È ricoverato e amorevolmente curato al centro recupero fauna selvaggia di Calimera al il Museo di Storia Naturale del Salento a Calimera.

Ricoverato in coma

I primi quattro giorni è stato in coma, lentamente ha cominciato a riprendersi dal torpore, ma è ancora semi incosciente e non è in grado di nutrirsi in autonomia, nonostante sia riuscito a rimettersi in piedi.

Ha il viso deforme a causa del trauma riportato e il suo sguardo è ancora assente.

Gianluca Nocco, il veterinario del Centro, non ha ancora sciolto la prognosi, «ma l'indole del giovane lupo lo sta portando a lottare per la vita. Ringraziamo la Clinica Le Vet per il primo soccorso e tutti coloro che hanno collaborato al suo recupero» hanno fatto sapere dal centro.

Servono soldi per le cure

Liko viene alimentato con recovery e integratori ad alto contenuto proteico i cui costi sono molto alti, per questo sulla pagina social del centro di Calimera hanno lanciato un appello e una richiesta d’aiuto per quanti volessero contribuire a sostenere le cure e la convalescenza del piccolo Lipo. “Chi volesse aiutarci può farlo acquistando direttamente quello che ci serve consegnandolo in sede o inviandoci anche un piccolo contributo al conto corrente postale, iban: IT 84 A 07601 16000 001014059115 IBAN Sos fauna intestato a Cooperativa Naturalia. Causale: donazione centro recupero animali selvatici oppure Paypal: Sosfauna@libero.it»

La notizia e il viso deforme di Lipo ha toccato la sensibilità e l’anima di molti sui social che fanno il tifo per la squadra che lo accudisce e soprattutto per il piccolo guerriero. Alcuni hanno già cominciato con le donazioni ed altri stanno chiedendo informazioni sul cibo in scatola proteico denominato “recovery”, acquistabile nei negozi specializzati per animali, ma l’appello è stato lanciato solo qualche ora fa e ognuno può fare la sua parte.