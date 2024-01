Salento, ricoverata per shock settico: muore una bimba di 6 anni

Non ce l’ha fatta la piccola di sei anni di Calimera, nel Salento, ricoverata in ospedale il giorno dell’Epifania per uno shock settico provocato da una grave infezione. Nonostante le intense cure somministrate dai sanitari del reparto di rianimazione del “Vito Fazzi”, la bambina è morta nel tardo pomeriggio di oggi.

I fatti

La bimba aveva accusato un peggioramento delle condizioni di salute il 6 gennaio scorso ed era stata portata al pronto soccorso del “Dea” di Lecce dai genitori nella tarda mattina.

La piccola era in coma. Dopo l’accesso in reparto, i sanitari che avevano eseguito i primi esami clinici ne avevo disposto il trasferimento d’urgenza nel reparto di rianimazione.

Purtroppo però, nonostante i vari tentativi dei medici, il cuore della piccola ha smesso di battere. Dolore e sconforto hanno pervaso le corsie dell’ospedale leccese e la comunità dell’intero Salento, che avevano sperato nella guarigione della bambina, nonostante il quadro clinico della minore fosse stato definito sin dal ricovero molto complicato. Tra le possibili cause della morte, i medici ipotizzano un caso di encefalite. Esclusa al momento un’infezione da meningite meningococcica.