Festa della natura alle Cesine, liberati tartarughe, gheppi, tassi e ricci soccorsi e curati

Festa della natura al centro per il recupero della fauna selvatica di Calimera. Ieri pomeriggio presso Oasi WWF Le Cesine, sono stati liberati gli esemplari di animali curati nei mesi scorsi, cioè un tasso, due gheppi, una poiana, un riccio, sette tartarughe di palude europee, emys orbicularys.

La liberazione

Tanti bambini presenti ad assistere alla liberazione di animali che sempre più spesso incappano in incidenti a causa dell’uomo. Il tasso era stato investito sulla Acquarica-Melendugno, aveva crisi epilettiche per il trauma cranico subito, al fianco aveva subito una contusione che lo faceva zoppicare vistosamente, senza per fortuna riportare danni agli organi interni.

La cerimonia

Alla cerimonia erano presenti il referente per il Cras di Calimera, Sandro Panzera, la responsabile della fauna omeoterma Sandra Potenza, oltre ai carabinieri forestali del distaccamento di San Cataldo. Protagonisti delle liberazioni, i tanti bambini accorsi con le famiglie autori in prima persona delle liberazioni degli animali ormai guariti.