La storia a lieto fine del bassotto Ben: tentò di salvare il suo amico umano, ma rimase solo

Nella settimana della manifestazione nazionale “Ioleggooperché”, gli alunni della scuola media Pacuvio che si sono recati presso la libreria Pupilla hanno conosciuto la storia del piccolo Ben raccontata dalla sua padrona Adriana. La storia del simpatico bassotto, disponibile anche su Instagram, ha affascinato i ragazzi che al termine del racconto si sono fermati in sua compagnia per riempirlo di coccole.

Per anni Ben ha dovuto attraversare momenti difficili prima di trovare il calore di un nuovo focolare.

«Il cane viveva per strada - racconta Adriana De Castro, la volontaria che oggi si prende cura di lui - in un vecchio casolare all’interno del parco di Babylandia insieme ad un senzatetto di nome Peter. Erano inseparabili. Tutti nel quartiere li conoscevamo e ci prodigavamo per dare una mano».

La vita ha preso una piega inaspettata

Improvvisamente però la vita prende una piega inaspettata. Una mattina Ben si accorge che il suo fedele amico sta poco bene e corre a chiedere aiuto.

«Capimmo subito che si trattava di qualcosa di grave - aggiunge Adriana - Era difficile veder uscire Ben da solo, così lo abbiamo seguito. Peter è stato trasportato d’urgenza in ospedale per un problema cardiaco».

Dopo la morte improvvisa del suo amico, Ben si è ritrovato solo e spaesato nelle strade che una volta conosceva così bene. La perdita dell’amico ha lasciato un vuoto nel cuore di Ben, che vagava senza meta cercando conforto e sicurezza.

Tuttavia, la fortuna ha sorriso al piccolo meticcio quando ha incrociato il cammino di Adriana, l’unica persona di cui si è fidato dopo la scomparsa del suo compagno.

«Ogni tentativo di adozione non andava a buon fine - spiega la volontaria - Ben tornava sempre al punto di partenza, la capanna all’interno del parco Babylandia. Così un giorno ho capito che dovevo provarci. Mi sono avvicinata e ho cercato di creare un dialogo, un’intesa per fargli capire che poteva fidarsi di me».

La nuova vita di Ben con Adriana è un viaggio di guarigione. Trova conforto e sicurezza nella sua nuova casa, scoprendo che l’amore può risorgere anche dalle ceneri della tristezza. Adriana si impegna a riempire la vita di Ben di momenti felici, giocando con lui nel parco e coccolandolo durante le serate tranquille. Ad accoglierlo in famiglia un ruolo speciale lo ricopre anche Luna, l’altro cane di Adriana.

«Oggi sono inseparabili - confida - anzi è Luna ad avergli insegnato le regole della casa».