Addio a Kevin, è morto il cane poliziotto del commissariato di Trani

Addio a Kevin, il cane poliziotto da 12 anni in servizio presso il commissariato di Trani. E' morto a causa di un tumore.

Arrivato nel Commissariato di Trani nel 2011, Kevin ha vissuto per dodici anni assieme a quella che è diventata di fatto la sua grande famiglia, diventandone un po' la mascotte. Tra snack e coccole, quella che un tempo era una curiosa palla di pelo, è diventato, crescendo, il compagno di tutti i poliziotti. Si accucciava accanto nei momenti più lenti della giornata e magari strappava un sorriso con il suo sguardo gentile, sempre pronto a ricevere qualche coccola. La sua cuccia era uno degli ultimi posti dove cercarlo. Il suo spazio preferito era un angolo del cortile del commissariato, lontano dai raggi solari delle torride estati e al riparo dalle piogge invernali, ma comodo per osservare la gente che entrava e che usciva e accogliere gli agenti che iniziavano il proprio turno.

Kevin, uno di famiglia

Era uno di famiglia, un collega che ti faceva compagnia quando ne avevi più bisogno, intrufolandosi di nascosto negli uffici.

Nell’ultimo periodo, però, era diventato più pigro e letargico del solito. Aveva anche iniziato a saltare i pasti e questo aveva fatto preoccupare chi si prendeva cura di lui.

La malattia

La visita veterinaria ha confermato queste paure, evidenziando la presenza di un tumore. Nonostante le cure e la terapia prescrittegli, le condizioni di Kevin non sono migliorate. Quando la malattia era ormai in fase terminale gli agenti del commissariato si sono mobilitati per potergli garantire una morte tramite eutanasia. Kevin però non voleva arrecare tutto quel disturbo e ha deciso di addormentarsi, per l’ultima volta, proprio in quell’angolo del cortile da dove salutava tutti. Anche adesso che non c’è più, il suo ricordo rimarrà vivo: un alberello è stato piantato proprio nel luogo del suo ultimo riposo.