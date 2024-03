Maschera di un cane e spaventa i passanti con un abbaio: polemica sul video del Tiktoker

ll volto coperto da una maschera che ritrae un cane, in mano il bastone per i selfie con il cellulare che riprende la scena, poi pubblicata su Tik Tok, mentre coglie i passanti di sorpresa per spaventarli con un abbaio. È l’ultimo video girato a Trani da Matteo Del Campo, comico e influencer foggiano.

La candid camera controversa

Una sorta di candid camera che ha diviso il pubblico, c’è chi le trova divertenti e chi li trova eccessivi.

Lui è noto perché è solito divertirsi a spaventare la gente, il suo canale social è piano di gag. Nella clip girata a Trani alcune delle vittime dei suoi sketch sono visibilmente soggetti fragili che fanno fatica a comprendere cosa sta succedendo.

La condanna del vicesindaco

Per Fabrizio Ferrante, vice sindaco del Comune di Trani e promotore del progetto Trani Autism Friendly, il video «racconta un livello di empatia rasente il livello zero. Uno scherzo innocente è certamente divertente. Farlo con persone in condizioni di disabilità è sconcertante, oltre che degradante».

Il referente istituzionale del Taf, progetto volto ad aumentare la consapevolezza sull'autismo, invita ad un approccio più consapevole a quelli che sembrano scherzi innocenti per tutti ma che rappresentano una causa di forte stress per alcuni soggetti.