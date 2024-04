Pitbull scappa e azzanna volpino: salvato dai passanti. Denunciato proprietario

Pitbull scappa da casa e azzanna un volpino: denunciato il proprietario. Tragedia sfiorata nel giorno di Pasqua a Francavilla Fontana: intorno alle 18 di domenica sera un pitbull ha azzannato lungo viale Vincenzo Lilla un volpino portato al guinzaglio dal suo padrone. Il cane di grossa taglia, lasciato libero e incustodito, si è avventato contro la bestiola, non lasciandole possibilità di reagire in alcun modo. In quel momento, viale Lilla pullulava di gente e in tanti si sono mossi in soccorso sia del volpino che del suo padrone. Non senza fatica, i soccorritori sono riusciti a far desistere il predatore dal chiaro intento di uccidere la preda. Nel frattempo, è stata contattata la polizia locale. L'ispettore superiore Maurizio D'Amone, alla fine, è riuscito a raggiungere il pitbull e a bloccarlo.

Il cane è risultato poi essere di proprietà di un 30enne francavillese ma residente al Nord. Il cane era tenuto in un garage del centro normalmente tenuto chiuso. Domenica però pare che l'animale sia fuggito quando la madre del proprietario ha aperto il locale per portagli da mangiare, poi sarebbe stato impossibile per lei recuperarlo. Nei confronti del proprietario del pitbull è scattata una denuncia per omessa custodia da parte del proprietario del volpino, che è stato immediatamente portato in clinica veterinaria: ha riportato una frattura a una zampa, più ferite da morso sul costato e al collo.