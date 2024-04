Adotta il cane che aveva investito. Enpa conferisce benemerenza

Adotta il cane che ha investito e ora Gianrocco e Benny vivono felici e contenti. La storia a lieto fine arriva da Foggia. Il protagonista è un metronotte che una notte di febbraio, appena terminato il turno, si è trovato davanti il cagnolino, un randagio di un anno, che è spuntato dal nulla ed è finito sotto la sua macchina. Gianrocco non ha potuto far nulla per evitare l'impatto.

Il cane è stato soccorso e operato nella clinica del dottor Di Cesare e i primi di marzo è arrivato al Rifugio Enpa di Foggia. Dal giorno dell’incidente Gianrocco è andato a trovarlo quasi ogni giorno. Tra lui e Benny è subito nata una profonda amicizia e così Gianrocco ha iniziato un iter di adozione e oggi lui e Benny sono a casa insieme. Il cane è ancora in degenza e dovrà togliere i ferri tra una ventina di giorni ma Gianrocco ha preferito portarlo a casa. La presidente nazionale della Protezione Animali, Carla Rocchi, ha deciso di conferire all’uomo un attestato di benemerenza per la grande sensibilità dimostrata nei confronti del randagio ferito. Una storia a lieto fine che merita di essere raccontata.