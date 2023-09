Dall'orfanotrofio all'adozione, tre sorelle si incontrano dopo 53 anni

Affidate a un orfanotrofio a Foggia ben 53 anni fa e poi date in adozione a tre famiglie diverse, tre sorelle - Giovanna, Vincenza e Annamaria - si sono ritrovate grazie ai social. L'incontro è avvenuto a Ruvo di Puglia nei giorni scorsi.

Tre sorelle si ritrovano dopo 53 anni

L'iniziativa di cercare le sorelle è stata di Giovanna, che vive in Sicilia. E' partita la ricerca attraverso i social network, cosa resa abbastanza difficile dal fatto che, adottate, le bambine di allora avevano cambiato il cognome. «Facebook mi ha aiutato tantissimo. Attraverso i social - racconta Giovanna al Corriere del Mezzogiorno - ho contattato Annamaria. Ci siamo tenute in contatto per circa cinque mesi, fino a quando non sono riuscita ad organizzare il mio viaggio a Ruvo di Puglia per poterla finalmente abbracciare insieme a mia sorella Vincenza che oggi vive a Sannicandro di Bari».

Per Annamaria è stata un'esperienza sconvolgente in quanto aveva sempre pensato di essere figlia unica e i suoi genitori adottivi avevano sempre cercato di tenere Giovanna lontano dalla sorella, anche quando, trent'anni fa, lei aveva telefonato ad Annamaria.

Della famiglia fanno parte altri cinque fratelli, uno dei quali è morto. Giovanna è riuscita a trovare anche loro.

L'incontro a Ruvo di Puglia

L'abbraccio tra le tre sorelle è avvenuto nei giorni scorsi a ruvo di Puglia. Si sono lasciate con la consapevolezza che ssarà difficile vedersi, ma che continueranno a sentirsi e a volersi bene anche da lontano.