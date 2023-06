Niente Tari per chi adotta un cane: la scelta del comune di Alberobello

Niente Tari per chi adotta un cane: lo ha decisio l'amministrazione comunale di Alberobello. l Consiglio comunale infatti ha introdotto un nuovo regolamento che prevede la totale esenzione dalla tassa sui rifiuti per chi salva un animale dal canile comunale. Una sperimentazione che ha l'obiettivo di combattere il randagismo e l'abbandono degli animali.

La scelta del Consiglio comunale

Il regolamento entrerà in vigore solo dopo l'approvazione in Consiglio comunale, anche se al momento è già possibile adottare un amico a quattro zampe e usufruire dell'esenzione. L'obiettivo dell'amministrazione guidata dal sindaco Francesco De Carlo è quello di aiutare le famiglie a risparmiare ma portando in casa un nuovo componente della famiglia.