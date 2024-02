Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: Varrese scopre la relazione tra Monia e il fratello di Greta, nominati e sondaggi

Torna per la 37esima diretta stasera in tv il Grande Fratello. Sarà una puntata di ritorni e adii. Possibile infatti che oggi Giuseppe Garibaldi, portato in ospedale per degli accertamenti per un malore la scorsa settimana, rivarchi la porta rossa.

E tema cruciale della puntata sarà sicuramente il ritorno e poi l'addio (segreto) di Mirko Brunetti. Vediamo dunque le anticipazioni del reality show condotto da Alfonso Signorini per la puntata di oggi lunedì 19 febbraio dalle ore 21.40 su Canale 5.

Grande Fratello, le anticipazioni: come è finita tra Mirko e Perla?

Mirko Brunetti è tornato nella casa nel giorno di San Valentino per trascorrere un po' di tempo con Perla Vatiero, la sua ex fidanzata lasciata a Temptation Island per Greta Rossetti (anche lei attualmente concorrente del Gf).

Ritorno che ovviamente ha portato dietro di se non poche conseguenze nel rapporto tra i due ex. Perla e Mirko hanno potuto dormire insieme qualche notte, e c'è chi ipoitizza ci sia stato un ritorno di fiamma e chi no.

I rumors parlano di un bacio oltre alle effusioni, ma sono solo voci perché i due ragazzi erano sotto le coperte. Poi l'ex gieffino è stato fatto uscire di nascosto da tutti senza avere neanche la possibilità di salutare Perla. Cattiveria? Si ma mista a strategia, stasera un unico blocco (forse solo uno) sarà dedicato ai due.

Giuseppe Garibaldi come sta

«Giuseppe sta bene, è sotto osservazione. I medici stanno valutando le sue condizioni. Non c’è nulla di grave, sta bene ma è giusto approfittare di questo momento per fare tutti gli accertamenti che il caso ritiene», così Signorini il 14 febbraio tranquillizzava i fan del bidello preoccupati dopo il suo malore.

Garibaldi potrebbe tornare presto nel loft di Cinecittà, forse anche stasera, ma non è detto.

Sergio e Greta sempre più vicini

Greta e Sergio sono sempre più complici, dopo l'uscita di Vittorio Menozzi, D'Ottavi non ha più "rivali" in amore così spinge il piede sull'acceleratore nella relazione con l'ex tentatrice. Stasera Signorini mostrerà una clip dei due in cui sono sempre più intimi.

Massimiliano scopre della relazione di Monia con Joseph

Al centro della puntata ci sarà anche Massimiliano Varrese. La scorsa settimana infatti Rebecca Staffelli ha lanciato uno scoop: Monia La Ferrera (ex dell'attore) sta frequentando Joseph Rossetti fratello di Greta. «Tra le vie di Monza, Monia La Ferrera camminava mano nella mano con Joseph Rossetti».

L'ex gieffina non smentisce: «Avete fatto voi da Cupido. La sera che sono uscita, ci siamo incontrati in corridoio ed è stato un colpo di fulmine. Adesso ci stiamo conoscendo». Alfonso racconterà tutto a Max? Come la prenderà?

Anita e Letizia smascherate

Pare inoltre che l'amicizia di Anita e Letizia con perla fosse solo un rapporto di facciata. Stasera Signorini pare mostrerà delle clip in cui smaschererà le due ragazze.

Nomination e sondaggi

In nomination ci sono 3 concorrenti: Beatrice, Grecia e Sergio. Stasera però nessuno lascerà la casa del Grande Fratello, poiché il televoto non è eliminatorio. Ma il meno votato sarà candidato alla prossima eliminazione insieme a Stefano. Beatrice è come sempre in una botte di ferro, mentre Sergio è il concorrente più a rischio secondo il sondaggio su Grande Fratello forumfree.

Ecco le percentuali precise:

Beatrice Luzzi 49.45%

Grecia Colmenares 28.24%

Sergio D’Ottavi 22.31%.

Quando va in onda il Gf

Grande Fratello dopo vari cambi è tornato al doppio appuntamento settimanale. La prossima puntata quindi con il reality è prevista per mercoledì 21 febbraio.