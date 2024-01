Grande Fratello, Stefano Miele a rischio: Giselda contro Beatrice. Cosa accade stasera? Nomination, eliminati, sondaggi e anticipazioni

Stasera in tv torna, dopo vari cambi di palinsesto, il Grande Fratello su Canale 5. Gli equilibri degli inquilini nel loft di Cinecittà sono sempre più precari, tra amicizie, liti e amori vediamo le anticipazioni della 32esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

Grande Fratello, il "caso Stefano Miele"

Al centro della puntata ci sarà sicuramente Stefano Miele. Il concorrente, ex gieffino, rischia l'eliminazione per il comportamento di settimana scorsa e il conseguente provvedimento disciplinare. Ma non solo. Come se non bastasse nel weekend è stato protagonista di un doppio episodio che ha fatto molto discutere, quindi lo stilista rischia parecchio. Prima ha attaccato Greta Rossetti dandole dell'ipocrita.

Letizia e Fiordaliso parlano dello stilista. «A me piace Stefano. Però ha fatto dei discorsi… Sai quando mi sono un po’ storta? Non so se tu c’eri quando ha detto che Federico secondo lui è omosessuale. Secondo me è un po’ come la frase che disse Bea al tempo di me. Non sono cose che si dicono se non c’è la persona presente». La replica della cantante: «Io gli ho detto ‘per me no’, ma anche chi se ne frega. Lui è qui per provocare, è questo che mi dà un po’ noia».

Giselda contro Beatrice

Non mancherà certo spazio per Beatrice Luzzi, che nel bene e nel male continua a far parlare di sè. Stavolta ad attaccare l'attrice, che è rientrata in gioco dopo la morte del padre, è stata l'ex gieffina Giselda Torresan «E pensare che fino al giorno prima aveva messo su una scenetta strappalacrime», ha scritto Giselda in un commento a un post Instagram su GFVipnews.

Le nomination

Nessuna eliminazione per stasera. A contendersi la salvezza in vista dell’eliminazione in programma lunedì 29 gennaio 2024 sono Beatrice Luzzi, Federico Massaro e Sergio D’Ottavi.

Il meno votato dei tre andrà direttamente alla nomination della prossima settimana.

I sondaggi

I sondaggi presenti sul «Forum del Grande Fratello» rivelano che la persona che sta ricevendo più voti è Beatrice Luzzi, largamente distaccata da Sergio. L’attrice continua a riscuotere molti consensi da parte del pubblico da casa, e domina la classifica accaparrandosi più del 43% dei consensi. Sergio è di poco distaccato da Federico quindi la partita è ancora tutta aperta. Se l’esito dei sondaggi dovesse essere confermato, al momento, Sergio diverrà il secondo candidato al televoto eliminatorio del 29 gennaio e potrebbe lasciare definitivamente la casa.