Un investimento di 250 milioni di euro per acquisire una delle più importanti aziende di segnalamento (l’insieme dei dispositivi, apparati, sottosistemi ed elementi, presenti sulla rete ferroviaria, che permettono la gestione della circolazione dei treni, garantendo sicurezza e puntualità) del mondo. È l’accordo raggiunto dalla Mermec di Monopoli con la giapponese Hitachi per l’acquisizione della Compagnie de Signaux (si tornerà, a quanto pare, a questa denominazione dopo che la stessa si era persa dopo l’acquisizione giapponese) che svolge la sua attività in Francia, Germania e Regno Unito. Lo scorso ottobre, la Commissione Europea e l’Autorità britannica garante della concorrenza e del mercato avevano approvato l’acquisizione di Thales Gts da parte di Hitachi Rail, a condizione che quest’ultima cedesse le sue attività di segnalamento mainline (linee principali) in Francia, Germania e Regno Unito. E così è stato. Alla gara hanno partecipato ben 11 multinazionali ma ad avere la meglio è stata la società facente parte della Holding Angel presieduta da Vito Pertosa. L’accordo sarà definito in estate e al fianco del colosso monopolitano ci saranno anche la banca di investimento pubblica Bpifrance e il fondo Bnp Paribas Développement che manterranno una partecipazione di minoranza nella società, destinata a tornare al nome originario di Compagnie. Fondata nel 1903, Compagnie de Signaux è il punto di riferimento nella fornitura di sistemi di segnalamento e di sicurezza per l’alta velocità francese. Vanta un fatturato di circa 150 milioni e un organico di quasi 600 ingegneri. Era stata acquistata da Ansaldo ma successivamente era stata acquisita dalla Hitachi che, appunto, dopo aver acquistato la Thales Gts, ha dovuto ricederla. Lo scorso gennaio Hitachi Rail e Mermec spa avevano firmato un accordo di put option per la vendita delle attività di segnalamento delle linee principali in Francia e dei business di segnalamento in Germania e nel Regno Unito di Hitachi Rail.

Le dichiarazioni

«Siamo lieti di aver sottoscritto quest’accordo – aveva dichiarato in quell’occasione il presidente Vito Pertosa -, che rappresenta un passo importante verso l’acquisizione di una storica azienda di segnalamento. Siamo certi che le sinergie che si realizzeranno con il Gruppo Mermec, guidato dal Ceo Luca Necchi Ghiri, aumenteranno ulteriormente il nostro vantaggio competitivo, rafforzando la presenza di Mermec a livello mondiale». Con questa operazione la Mer Mec diventa attiva in 76 paesi e conta di raggiungere i 700 milioni di euro di fatturato in questo 2024. Ma la società non si pone limiti e ha come obiettivo quello di superare il miliardo di euro entro qualche anno. La vendita delle attività di segnalamento mainline e delle funzioni a supporto di Hitachi Rail riguarda oltre 550 dipendenti in Francia, Germania e Regno Unito. Hitachi Rail continuerà ad operare in questi paesi con le sue altre attività. La Compagnie de signaux vanta una lunga e importante storia nella fornitura di sistemi di segnalamento mainline in Francia. La Mermec, fondata nel 1970, è leader globale e all'avanguardia nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie avanzate per le ferrovie e i trasporti rapidi. Dispone di un portafoglio esclusivo di soluzioni end-to-end, che spaziano dal segnalamento, alla trazione elettrica e alle telecomunicazioni, ai treni di misura e alla digitalizzazione degli asset ferroviari. È una società di Angel, holding high-tech che comprende alcune delle società italiane più innovative nei settori dei trasporti, spazio, aviazione e meccatronica. A seguito di quest’ultima acquisizione, Angel potrà contare su circa 3.000 dipendenti, un fatturato di 700 milioni di euro e un valore in ordinativi di circa 3 miliardi di euro.