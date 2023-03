Banconote false lanciate da auto in corsa: allarme in paese. La municipale: consegnatele al comando

Allarme banconote false, a Cutrofiano, comune in provincia di Lecce. Alcune lanciata anche da un' auto in corsa. La Polizia Municipale, guidata dal comandante Mino Durante, allerta la cittadinanza a vigilare sulle monete da cinque euro false. “A prima vista - richiama l’attenzione la polizia locale - la carta moneta è molto simile a quella reale”. Però, basterebbe un minimo di attenzione in più per accorgersi della differenza fra le due. Quella falsa, infatti, sotto la bandiera dell’Unione Europea (a sinistra), non riporta le firme del presidente della Bce (Lagarde o Draghi). Al loro posto appare la scritta,”Movie Money”. Inoltre, nella parte bassa della banconota falsa, non sarebbero riportate le tradizionali diciture, “Euro, Eyro, Ebpo”, ma “Euro, Prop, Ebpo”.

Cosa fare in caso di banconota falsa

Nel caso in cui un cittadino dovesse venirne in possesso, il consiglio della Polizia Municipale è quello di consegnarla al loro comando locale o alla caserma dei Carabinieri. Alcune di queste banconote, pare, siano state lanciate da una vettura in corsa, “al solo fine di ingenerare confusione nella cittadinanza”. Questo atto, sottolinea la segnalazione, potrebbe richiamare attenzione nella popolazione che, involontariamente, potrebbe raccoglierle ed utilizzarle.