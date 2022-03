Salento, il turismo tra le scogliere: il progetto con volo dell'angelo, arrampicate e piste ciclabili

Volo dell'angelo, turismo esperienziale, arrampicate, ponti "tibetani" e trekking sulle scogliere dell'Adriatico. In un unico concetto, si potrebbe sintetizzare con “destagionalizzare”. Il litorale tra Marina Serra e l'insenatura della Guardiola punta a nuove offerte per un Salento da vivere 365 giorni all'anno.

Il progetto ha lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale del paesaggio della costa adriatica ricadente nel tratto che interessa i comuni di Tricase, Tiggiano e Corsano, facente parte del Parco Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase: uno dei paesaggi più unici del sud Salento caratterizzati da un elevato potenziale turistico.

Il progetto

Si svilupperà sui territori costieri dei Comuni di Corsano, Tiggiano e Tricase. I tre comuni fanno parte anche dell'Area Interna Sud Salento con capofila Tiggiano. Parte di questi territori, comprendente il tratto di costa da Marina Serra- Torre Nasparo-Marina di Guardiola, rientrano nel Parco Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, istituito dalla Regione Puglia allo scopo di salvaguardare la costa orientale del Salento, ricca di pregiati beni architettonici, di biodiversità e di attività agro-pastorali legate alla tradizione. Pertanto, il tratto di costa interessato, fa parte di un percorso naturalistico di straordinaria bellezza che porta fino a S. Maria di Leuca e affascina tutti i visitatori. Inoltre, è collocata lungo la strada panoramica e quindi gode di una grande visibilità persino per il turista giunto per la prima volta nel luogo.

Con il recupero di vecchi tratturi, la realizzazione di nuovi itinerari escursionistici, il ripristino e il recupero dei muretti a secco, l’implementazione di cartellonistica esistente, si pone l’obiettivo di connettere le varie località e, promuovendo la mobilità alternativa alle auto, di dare al visitatore la possibilità di vivere i territori circostanti in tutte le loro peculiarità, ma anche di fornire una valida alternativa al turismo balneare prolungando la stagione turistica oltre il periodo estivo, raggiungendo dei nuovi target turistici e ampliando l’offerta turistica della zona anche per i frequentatori abituali. A trarne beneficio saranno tutte le imprese locali del settore turistico e alimentare della zona all'interno dell'Area Interna Sud Salento.

Alcuni interventi previsti

Un cavo d’acciaio, sospeso tra due punti, per vivere un’emozione unica: in volo guardando giù, immerso nelle meraviglie dei luoghi e del paesaggio. La Zip-Line o volo dell'angelo è un attrattore di nuova concezione, che consente una fruizione innovativa del patrimonio ambientale e che, rispondendo ad una nuova esigenza e ad un nuovo modo di intendere il tempo libero e il turismo, concede sempre più di cogliere nuove esperienze e nuove emozioni.

Il turismo sportivo d’avventura è in continua evoluzione grazie alle nuove e numerose esperienze offerte in tale ambito turistico. Oggi, il turismo d’avventura consiste in un viaggio d’esplorazione nelle proprie emozioni, in nuove aree naturali ricercando l’avventura. La ricerca di esperienze sempre più emozionanti dettate dall’entusiasmo del visitatore ha portato allo sviluppo di nuovi attrattori sempre più “estremi” e sempre più sicuri. Con sempre maggior frequenza si registra la scelta di praticare sport d’avventura come l’arrampicata,il kayak, il trekking, la Mountain Bike e indubbiamente lo “zip-lingin”.