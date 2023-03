Per l'8 marzo, festa in piazza: assorbenti gratis per tutte le donne

La città di Corsano festeggia l'8 marzo in modo un po' particolare: appuntamento in piazza Aldo Moro alle 10.30 e qui verranno distribuiti gratis assorbenti a tutte le donne.

Non è l'unica iniziativa. In realtà sarà inaugurato anche un percorso motorio dipinto a terra ideale per i più piccini e per avere una piazza sempre più a misura di bambino. Ma colpisce la distribuzione degli assorbenti perché, come recita la locandina, "Si è donna ogni giorno, tutto l'anno".