Copertino, sfida a 4 per la carica di sindaco: ecco le prime liste e i nomi

Sfida a quattro a Copertino per la poltrona di primo cittadino. In lizza ci sono Antonio Leo, ex vice presidente della Provincia, guida della coalizione di centrosinistra “Il futuro è di tutti”. Il centrodestra invece si affida al candidato di Forza Italia, Vincenzo De Giorgi. Torna in campo anche l’ex sindaco Giuseppe Rosafio, che si presenta ai nastri di partenza della competizione elettorale con la sola lista “Giuseppe Rosafio sindaco”. Unica donna, tra i candidati alla carica di sindaco, è l’ex assessore Laura Alemanno a capo di un movimento civico trasversale che mette insieme, esponenti di Azione, l’Udc e l’area politica vicina al sindaco di Nardò, Pippi Mellone.

Complessivamente sono 23 le liste che si daranno battaglia, per una campagna elettorale che si prospetta intensa, considerato anche l’elevato numero di candidati alla carica di consigliere: ben 368 per una popolazione che si aggira sui 20mila aventi diritto al voto.

Fuori dai giochi, salvo ripensamenti last minute, il sindaco uscente Sandrina Schito, il vicesindaco Giovanni De Lorenzi e l’attuale presidente del consiglio Cosimo Lupo.

Leo,che ha puntato sulle linee guida “entusiasmo, speranza, serietà, ascolto, partecipazione, impegno, inclusione e dignità”, può contare su ben 7 liste a suo supporto: Impegno civico per Copertino, Copertino bene comune, Copertino inclusiva, Liberamente, Con, Italia Viva e Pd. Nella presentazione del programma, Leo ha dichiarato che «riporterà al centro le persone, avendo anche in mente la strategia mondiale dell’agenda 2030, partendo dalla città di Copertino per guidare la nostra comunità verso nuove opportunità di crescita sostenibile, promuovere l’inclusione e il benessere per l’intera comunità». Nella coalizione sono presenti gli amministratori uscenti Titti Prete, Mario Camisa e Pierluigi Nestola (anche segretario Pd) che all’atto della discesa in campo ha dichiarato: «Tutte le forze di centrosinistra hanno trovato la quadra attorno alla figura di Leo, per avviare un percorso elettorale che ci condurrà sino al voto amministrativo di giugno».

Vincenzo De Giorgi schiera 9 liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Copertino domani De Giorgi sindaco, De Giorgi sindaco, Onda d’urto per De Giorgi, Uniti per Copertino De Giorgi sindaco, Valore assoluto, Prima Copertino e Copertino popolare. Il candidato del centrodestra è stato il primo a rompere gli induci e a presentare la sua candidatura, affermando: «Mi candido nuovamente a sindaco di Copertino, - ha detto De Giorgi - ma questa volta lo faccio con il supporto di Forza Italia e di una grande famiglia civica che è cresciuta negli anni. Siamo in campo e stiamo lavorando con la convinzione che questa sia la volta buona per vincere, conquistando un risultato di prestigio al primo turno». L’esponente di centrodestra potrà contare anche sul supporto del consigliere comunale uscente Giovanni Alcini.

Giuseppe Rosafio nel lancio della sua candidatura ha invece sottolineato la sua presenza alle urne del prossimo 8 e 9 giugno, con «l’impegno per una politica che ascolta, che risolve, che costruisce. Sono pronto - ha chiarito il candidato sindaco - a mettere al servizio della comunità la mia esperienza, la mia capacità di ascolto e la mia energia». Laura Alemanno invece si affida a 6 liste: Albanuova, Udc, Siamo Copertino, Presente, Direzione futuro con Pippi Mellone, Insieme per Laura. L’agenda politica del gruppo “Insieme è possibile” ha tra i punti chiave “coraggio e coerenza contro i vecchi schemi, capacità amministrativa, trasparenza, coinvolgimento e onestà”. In squadra spicca la presenza dell’amministratore uscente Alessandro Nestola.

Queste le prime liste già depositate nell’ufficio elettorale del Comune. Per completare l’iter c’è tempo sino alle 12 di oggi.

Lista Albanuova

Candidato sindaco Laura Alemanno

Alessandro Nestola, Marina Negri, Toni Leo, Mattia Martina, Francesco Caiaffa, Amalia Maria Raganato, Angelo De Pascali, Anna Tondo, Letizia Spagnolo, Marco Marra, Sara Petito, Stefano Mangiulli, Elisabetta Rollo, Francesca Cino, Marco Greco, Sonia Alemanno.

Lista Udc

Candidato sindaco Laura Alemanno

De Lorenzi Gabriele detto Pasticciotto, Guida Elisabetta, Tondo Simone, Mazzotta Manuela, Giordano Federica, Mangia Enrica, Pagano Marinella, My Lucio, Culiersi Raffaella Anna, Ruberti Riccardo, Schito Lorenzo, Nestola Samuele, Martina Diego, Lisi Gianni, Fornaro Sabrina, Greco Giada.

Lista Giuseppe Rosafio sindaco

Candidato sindaco Giuseppe Rosafio

Barbarossa Sonia, Begucci Giovanni detto Gianni Ciccillo, Bonuso Anna, Castrignanò Giuseppe, Ciurli Cosimo, D’Andrea Angelica, Esposito Fernando, Franco Greta Maria, Inguscio Claudio Marcello, Martella Anna Rita, Montefrancesco Giulia, Nestola Roberto, Nuzzo Vito Antonio, Pinto Maria Lorena, Tarsi Matteo, Calò Carmine detto Nuccio.