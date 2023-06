Maturità, tra i banchi di scuola anche un sindaco, è il suo secondo diploma

All'istituto superiore Einaudi di Foggia questa mattina alle 8, tra gli alunni in attesa di entrare in aula per svolgere la prima prova di italiano degli Esami di Maturità c'era anche un insospettabile, Roberto Nigro, 49enne sindaco di Stornara, in provincia di Foggia. Il primo cittadino, infatti, ha frequentato per quattro anni il corso serale della scuola e a fine esami, otterrà il suo secondo diploma, dopo quello di ragioniere, ottenuto una trentina di anni fa. Tra le tracce ha scelto quella di attualità sull'Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp.

L'antica passione per la cucina

Nigro, impiegato nel policlinico "Riuniti" di Foggia, ha scelto l'indirizzo in enogastronomia, una sua antica passione. «Ho imparato a cucinare da mia madre che mi ha tramandato anche i suoi segreti ai fornelli - ha detto il sindaco - Così ho deciso che era giusto approfondire con un adeguato percorso di studi».

Guida il Comune di Stornara da giugno dello scorso anno, ma è già stato assessore nella precedente amministrazione comunale, oltre che consigliere provinciale dal 2009 al 2013.

L'idea di un secondo diploma

«Durante il mio lavoro in ospedale, spesso notavo tanti studenti entrare nell'istituto scolastico che si trova proprio vicino al mio ufficio - ha continuato il sindaco - Giorno dopo giorno si è fatta largo in me l'idea di tornare tra i banchi e dare seguito ai miei desideri. Così, non potendo frequentare di mattina per il lavoro, ho deciso di iscrivermi al corso serale quinquennale che nel mio caso è durato quattro anni, perché il biennio l'ho svolto in un unico anno». Tra i suoi obiettivi ora c'è quello della promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici.