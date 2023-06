Quasimodo, Montale, Piero Angela e Whatsapp, tutte le tracce della Maturità

Quasimodo, Montale, Piero Angela, Oriana Fallaci e Whatsapp. Questi i temi principali della prima prova della Maturità 2023 per i 37.863 maturandi pugliesi per un totale di 536mila in tutta Italia. La notte prima degli esami è finita questa mattina alle 8.30 quando si sono riaperti i cancelli dei licei e degli istituti frequentati per cinque anni e i ragazzi si sono seduti nuovamente sui banchi di scuola.

L'analisi del testo

Ora avranno sei ore di tempo per scegliere una tra le tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. A partire dall'analisi del testo della poesia di Salvatore Quasimodo, "Alla nuova Luna" o di un brano tratto dal romanzo di Alberto Moravia "Gli indifferenti".

Il testo argomentativo

A seguire la traccia sul testo argomentativo, direttamente tratto dal libro "L'idea di nazione" di Federico Chabod, edito per la prima volta volta a Bari dalla casa editrice Laterza nel 1961. Sorpresa quest'anno tra le tracce per un testo di Piero Angela, il famoso divulgatore scientifico e presentatore del programma pluriennale "Superquark".

Ultima scelta tra i testi argomentativi un brano della giornalista Oriana Fallaci tratto dal suo "Intervista con la storia".

Riflessioni critiche

Infine per l'ultima tranche di tracce per la prima prova della maturità si è chiesto di fare delle riflessioni critiche su una lettera aperta del 2021 inviata dal mondo accademico e culturale all'ex ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che invitava a reinserire le prove scritte nell'esame di maturità e su un pezzo di Marco Belpoliti su Repubblica intitolato "Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp".

La seconda prova

Domani sarà la volta della seconda prova che, a differenza della prima uguale per tutti, cambierà a seconda del percorso scolastico scelto dallo studente.