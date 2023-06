Esame di maturità per Benedetta Pilato, in attesa di partecipare ai Sette Colli a Roma

Esami di Maturità anche per Benedetta Pilato. La tarantina è impegnata nello scritto di Italiano presso l'Istituto tecnico Maria Pia di Taranto. Occhiali da sole scuri, maglietta bianca, jeans e zaino in spalla Pilato questa mattina insieme ai suoi compagni di classe ha atteso il suono della campanella per entrare in classe e prendere posto tra i banchi per sostenere la prova scritta di italiano.

L'orale è fissato per il 27 giugno prossimo, ma per Pialto gli esami non finiscono qui. Tra lo scritto e la prova orale l'atleta sarà impegnata a nella 59esima edizione del Trofeo Internazionale Sette Colli che si terrà nella piscina olimpionica del Foro Italico di Roma dal 23 al 25 giugno.