Benedetta Pilato undicesima nelle batterie al Settecolli: fuori dalla finale

Benedetta Pilato non arriva in finale nei 100 metri rana al SetteColli di Roma. La nuotatrice tarantina, che ieri e mercoledì ha svolto gli esami di maturità (le prime prove scritte, tra qualche giorno, invece, dovrà sostenere l'orale), ha chiuso in 1'07''96, all'undicesimo posto alle batterie del mattino. Era l'ultima occasione per raggiungere il pass per i mondiali nei 100 rana. Non riuscirà, quindi, a partecipare alla rassegna irridata, nei 100 metri. Ci sarà, invece, nei 50 metri. Le batterie sono state vinte dalla giapponese Reona Anoki (1'06''20). Terza la primatista italiana Arianna Castiglioni (1'07''30).

De Tullio quarto

Tra i pugliesi, Marco De Tullio arriva al quarto posto nei 400 metri stile libero (3'49''29). Primo posto a un eccellente Matteo Ciampi, fisicamente tirato lucido, in 3'48''27; alle spalle del 26enne di Latina ma di stanza a Livorno - tesserato per Esercito e Livorno Acquatics, seguito da Stefano Franceschi - c'è il primatista italiano (3'43''23) Gabriele Detti (Esercito/In Sport Rane Rosse) in 3'48''64.