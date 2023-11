Benedetta Pilato lancia un messaggio in vista degli Europei: al Sapio vince nei 50 e nei 100 metri rana

Benedetta Pilato lancia un segnale in vista degli Europei in vasca corta in Romania a inizio dicembre: al trofeo Nico Sapio la 18enne tarantina vince sia nei 50 che nei 100 metri rana. Doppietta in due giorni, che vale cona buona dimostrazione di forza. La nuotatrice primatista italiana (1'04"03) - tesserata per Fiamme Oro e CC Aniene, preparata da settembre a Torino da Antonio Satta, argento continentale nei 50 a Kazan - nuota in 1'04"03, ottimo il passaggio a metà gara in 29"67, più contratto il secondo cinquanta in 34"36; dietro di lei la padrona di casa Martina Carraro (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91) in 1'04"76 e Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika) in 1'05"67.

Nel sabato del trofeo genovese da segnalare anche la medaglia d'oro della salentina Chiara Tarantino nei 50 metri stile libero (24''34). Secondo posto (in 2'07"24) per Federica Toma nei 200 dorso femminile e per Marco De Tullio (3'44"16) nei 400 stile libero, alle spalle di Matteo Ciampi.