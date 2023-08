Benedetta Pilato criticata per il bronzo mondiale risponde sui social: «Ridicolo essere giudicati da chi è sul divano. Non gareggio per intrattenervi»

Una medaglia di bronzo, ai Mondiali di Nuoto, che per lei era valsa come un oro. Lo aveva persino detto. Sui social, però, è arrivata qualche critica, anche un po' ingiusta. E allora Benedetta Pilato, utilizzando lo stesso mezzo, Instagram, reagisce e scrive un lungo sfogo di "fine stagione". «Mi è dispiaciuto - scrive la 18enne tarantina - tanto leggere determinati commenti in questi giorni; a nessuno piace perdere e a tutti piace vincere. Sono la prima che non si è mai accontentata, ma denigrare così un medaglia (qualsiasi colore essa sia) mi sembra ridicolo. Mi dispiace che noi atleti, che conduciamo una vita piuttosto faticosa, dobbiamo costantemente essere giudicati da coloro che, dal divano di casa, guardando le nostre gare diventano immediatamente allenatori, commentatori ed esperti. I vostri commenti sicuramente non ci spaventano, essere paragonati ad altri nemmeno, cercate però di commentare con criterio, educazione e umiltà.

Non gareggiamo per fare spettacolo, tenervi impegnati davanti alla tv e aspettare i vostri commenti».

Benedetta Pilato, lo sfogo: a chi è rivolto e cosa è successo?

Benny ha vissuto una stagione tutt'altro che semplice, anche per via dei tanti impegni.

La maturità, in primis, e poi la scelta dell'università. Ora andrà a Torino, dove si allenerà agli ordini di Scala (con Miressi). Il suo bronzo è la medaglia di chi - perduto il record del mondo - ha dimostrato al mondo di esserci e di essere, appunto, sempre la stessa. A 18 anni ha già scritto un record del mondo (nei 50 metri rana, caduto solo domenica scorsa), ha vinto l'oro mondiale l'anno scorso a Budapest (nei 100 metri rana) ed è la terza nuotatrice italiana ad esser salita per quattro volte sul podio di un Mondiale per una competizione individuale (meglio solo Quadarella e Pellegrini).

Qualche giorno fa sotto un post della Federnuoto che celebrava il bronzo di Benedetta Pilato, si erano scatenati i commenti di alcuni tifosi e appassionati. Benedetta era stata difesa, con un lungo commento, anche da Martina Carraro, la rivale di sempre in Italia tra le "raniste" (con Arianna Castiglioni hanno dominato in lungo e in largo le competizioni italiane, prima dell'exploit di Anita Bottazzo). Uno sfogo, quello di Benny, che non è solo a titolo personale. Ma denuncia un fenomeno: gli insulti e le critiche spesso feroci agli atleti nell'era dei social. E per far emergere il problema serviva una presa di posizione di una nuotatrice della Generazione Z, come Pilato. Altro che medaglia di bronzo.