Benedetta Pilato bene anche agli Europei: centra un’altra finale nei 100 rana

Benedetta Pilato si giocherà una medaglia agli Europei in corso in Romania. La 18enne tarantina è andata piuttosto bene, centrando la finale con il quarto tempo (1’04’’85), non così distante dall’olandese Tes Schouten, che arriva alla finale di oggi con il tempo migliore.

L’impressione è che Benny, fresca di qualificazione olimpica agli Assoluti di Riccione, non abbia voluto strafare oggi durante le batterie e le semifinali, per dare il meglio di sé in giornata. Fermo restando che negli ultimi due mesi ha probabilmente lavorato quasi esclusivamente in vasca lunga e questo potrebbe anche rappresentare un fattore. Nella finale di mercoledì (dalle 16.55 italiane, diretta su RaiSport, mentre le batterie avranno luogo dalle 8.30) ci sarà anche Martina Carraro, qualificata con il settimo tempo.