Benedetta Pilato sul podio agli Europei: medaglia d'argento nei 100 metri rana

A una quindicina di metri dall'oro, ma comunque va bene così: Benedetta Pilato agli Europei in vasca corta di Otopeni ha portato a casa l'argento nei 100 metri rana. Ha già il pass olimpico in tasca, ma è la sua prima volta sul podio nei 100 metri in un Europeo in vasca corta, una distanza che evidentemente soffre un po' di più.

Il tempo è stato ottimo: 1'03''76, solo 55 centesimi di secondo in più di Eneli Jefimova.

Benny, però, ha dimostrato di stare bene: il passaggio in 29''30 (in vasca lunga fu il suo record del mondo, poi superato qualche mese fa) ne è una testimonianza diretta. Ha pensato anche di poterla vincere, salvo poi dover cedere il passo all'estone ma soltanto nell'ultima vasca.

"Sapevo che dovevo provarci"

E in fondo va bene così, per una serie di motivi. Ha avuto un approccio quasi spericolato, e cioè: subito gas aperto, senza fare calcoli e senza neppure guardare a cosa sarebbe successo negli ultimi 25 metri. "Per le mie caratteristiche devo fare così. Ci ho provato, sapevo che dovevo provarci", ha detto ai microfoni di RaiSport la 18enne tarantina in mixed zone.

"Non sono troppo delusa - ha continuato -, il tempo mi piace. Sono passata forte ma forse ho un po' esagerato. L'impegno c'è stato, è un po' scontato, anche se sicuramente l'obiettivo di quest'anno l'avevo già ottenuto e cioè il pass olimpico. E' la mia prima medaglia in vasca corta sui 100 rana, quindi sono contentissima per questo". L'obiettivo, infatti, era riuscire a qualificarsi per Parigi con largo anticipo. Detto, fatto.