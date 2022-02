Portafoglio, così l’ombrello-argento diventerà più “popolare”

Si dice che l’oro sia il denaro dei re e delle regine e l’argento quello dei signori e delle signore. Ma ormai il metallo bianco non è più solo una protezione di seconda battuta contro l’inflazione. È molto di più. È un metallo industriale ampiamente utilizzato e un ingrediente chiave dell’economia green. Non c’è veicolo elettrico che non contenga circa tre once d’argento, ed è usato massicciamente nei pannelli solari, nelle infrastrutture...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati