Benedetta Pilato andrà alle Olimpiadi di Parigi: strappa il pass e poi si commuove. «Basta violenza contro le donne»

Benedetta Pilato andrà alle Olimpiadi di Parigi. La 18enne tarantina, da qualche settimana a Torino con Antonio Satta, è la campionessa italiana nei 100 metri rana e soprattutto a Riccione ha già strappato il pass per i Giochi del 2024. Serviva scendere al di sotto di 1'06''00, ha fatto registrare un 1'05''80 che sembra quasi controllato, per come sia arrivato in modo scientifico. Voleva la qualificazione a Parigi e a Doha (mondiali di nuoto a febbraio prossimo) e l'ha strappato.

Le lacrime

In mixed zone ha detto di "poter fare di più di così", di aver lavorato tanto e bene negli ultimi due mesi ma un pensiero lo ha rivolto anche al passato. Evidente il riferimento all'allenatore di sempre, Vito D'Onghia. E poi le lacrime nell'esprimere la propria adesione alla lotta contro la violenza di genere: "Non è questo il mondo che vorrei per i miei figli".