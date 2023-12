Europei di nuoto, Pilato è oro nei 50 rana in vasca corta. «Ora sono tornata»

Europei di nuoto, Benedetta Pilato torna a vincere e conquista l'oro nei 50 rana in vasca corta. La nuotatrice tarantina trionfa in 28.86: è il nuovo record dei Campionati che già le apparteneva. L’Azzurra scende due volte, nell'edizione 2023, sotto i 29 secondi. Già ottima la sua partenza: Pilato, prima dall’inizio alla fine, non ha mai dato la sensazione di temere l’estone Eneli Efimova (29.12), stavolta messa alle spalle con l'argento).

«L’obiettivo era vincere e tornare sui miei tempi. Sono tornata e sono contenta», questo il commento a caldo ai microfoni di Raisport.