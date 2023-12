Il Brindisi batte il Sorrento 2-0: fondamentale vittoria in chiave salvezza

Con i gol di Bunino e Lombardi il Brindisi vince al "Viviani" di Potenza per 2-0 contro il Sorrento e fa un passo decisivo nella corsa salvezza. Tre punti fondamentali che fanno classifica e morale in casa biancazzurra, la squadra di scrolla di dosso un periodo no durato mesi con tante sconfitte inanellate. Il tecnico Roselli, a fine gara, spiega l'importanza della vittoria nello scontro diretto: "I ragazzi mi hanno stupito, avevano tanto dentro di loro e hanno dato tutto in campo. Abbiamo tante lacune ma ci siamo sbloccati, era una partita proibitiva, il Sorrento veniva da 11 punti in 5 partite. Noi avevamo veramente una voglia di riscatto che covava dentro. Andiamo avanti così". Con questa vittoria il Brindisi resta penultimo in classifica ma con 13 punti in 17 partite e non più staccato dalla zona playout.

Sorrento-Brindisi 0-2

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco (39'st Vitiello), Blondett, Fusco, Loreto (24'st Colombini); La Monica, Bonavolontà (24’st Petito), Cuccurullo; Vitale (1’st Badje), Martignago, Scala (10'st’ Ravasio). A disposizione: Marcone, D’Aniello, Di Somma, Messori, Panelli, Kone, Caravaca. All.: Maiuri.

BRINDISI (3-5-2): Albertazzi; Gorzelewski, Bellucci, Bizzotto; Albertini (42'st’ Vona), Valenti, Malaccari, Lombardi (13’st Ceesay), Nicolao (13’st Monti); Ganz (42'st Fall), Bunino (24'st’ Moretti). A disposizione: Auro, Saio, Cancelli, Mazia, Fall, De Angelis, De Feo, Costa, Galano. All.: Roselli.

Arbitro: Viviani di Roma1

Marcatori: 34’pt Bunino (B), 38’pt Lombardi (B)

Note: Ammoniti: Malaccari (B), Cuccurullo (S). Calci d’angolo: 1-0 per il Brindisi. Recupero: p.t. 1’; s.t. 5’.