Cancelli e Galano lasciano il Brindisi. Trattative in fermento

Con un occhio al mercato in uscita, il Brindisi si avvicina al ritorno in campo tra le mura amiche del Fanuzzi. Non ci saranno Cancelli e Galano che, nella serata di ieri, hanno trovato l’accordo per la rescissione consensuale e hanno ufficialmente lasciato il capoluogo adriatico, liberi di accasarsi altrove. E non finisce qui, perché nei prossimi giorni potrebbe salutare anche il direttore sportivo Massimo Cerri che ha già comunicato al presidente Arigliano la volontà di rescindere. Il primo impegno del 2024 (e del girone di ritorno) mette di fronte alla formazione biancazzurra il Potenza, compagine fresca del secondo cambio di allenatore in stagione: Marco Marchionni, infatti, è il quarto tecnico a sedere sulla panchina dei lucani (dopo Colombo, Lerda e la breve parentesi De Giorgio) ed è pronto a fare il suo esordio domenica nel capoluogo adriatico alle ore 18:30. Entrambe le squadre vengono da una prima parte di campionato altalenante e, seppur con ambizioni totalmente differenti, sono ferme nelle zone calde della classifica. Il Brindisi, penultimo con quattordici punti, cerca riscatto e spera di ritrovare certezze e proseguire il percorso iniziato con l’arrivo di Giorgio Roselli.