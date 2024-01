Brindisi, ecco Calderoni: colpo d'esperienza sulla corsia mancina

Primi colpi di mercato per il Brindisi calcio che, in queste ore, ha iniziato la campagna di rafforzamento con il mercato di gennaio. Questo il primo arrivo ufficializzato dal club biancazzurro attraverso una nota: "SS Brindisi FC comunica di aver tesserato a titolo definitivo Marco Calderoni, terzino classe 1989 che in carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Piacenza, Ascoli, Bari, Grosseto, Latina, Chievo, Novara, Lecce, Vicenza e Fermana. Il calciatore, che vanta oltre 300 presenze tra i professionisti, si legherà al club fino al 30/06/2024 con l’opzione di rinnovo fino al 2025. Il club adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa Brindisi". C'è, poi, un'altra cessione che si aggiunge a quelle dei giorni scorsi. "SS Brindisi Fc comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Turris il diritto alle prestazioni sportive di Giuseppe Nicolao.

Il club adriatico ringrazia Nicolao per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata augurando un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera". Il tecnico Roselli e la società, dunque, proseguono nella strada annunciata dal tecnico nel dopogara con il Potenza (sconfitta per 0-4) di domenica scorsa. Attualmente il Brindisi è penultimo in classifica con 14 punti, a -6 dalla salvezza diretta in serie C.