Prospettiva a medio-termine per il Taranto: nell’arco di una settimana, la formazione di Capuano si gioca tanto relativamente a una posizione medio-alta all’interno della griglia playoff. Domani c’è il Cerignola, dopodiché Giugliano (mercoledì) e Crotone (domenica prossima): avversarie che al pari dei rossoblù, fosse già finito il campionato, disputerebbero gli spareggi-promozione. Capuano lo sa e intende dare continuità al successo di sabato scorso, pur consapevole che l’Audace di Tisci è avversaria dal pedigree importante. Il tecnico non è intenzionato a stravolgere l’assetto relativamente agli uomini: l’unica novità rispetto al match col Monterosi potrebbe essere l’impiego di Matera dal 1’ in tandem con Calvano. Orlando, autore del gol vittoria contro i laziali, è la variabile: insidia Bifulco per un posto da titolare, ma rimane l’alternativa (probabilmente l’unica) a partita in corso capace di intaccare gli equilibri della partita, a maggior ragione in situazioni ancora in bilico nel punteggio. Possibile debutto in rossoblù, ma soltanto in corso d’opera, per Ladinetti, rimasto ai box nel precedente turno di campionato.

Missione rilancio per la Virtus Francavilla dopo la bruciante sconfitta di Messina materializzatasi, con l’uomo in più, nei minuti conclusivi. Biancazzurri ospiti, domani pomeriggio, del Giugliano. La vera grana, per Occhiuzzi, riguarda l’assetto di retroguardia: non prenderanno parte all’incontro, causa squalifica, Monteagudo e Molnar: ai loro posti, rispettivamente, in pole Gasbarro e De Marino. Tali soluzioni spingerebbero verso la panchina Accardi, verosimilmente per scelta tecnica. Rebus attacco: Neglia punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista, ma considerando lo strabiliante momento di forma di Artistico, l’unico posto “attaccabile” è quello di Polidori che, tuttavia, rimane leggermente favorito. In cabina di regia, scalpita un altro dei volti nuovi, Laaribi, anche se il favorito, a ora, resta Risolo. Al di là degli interpreti, Occhiuzzi è consapevole che, per reindirizzare la stagione biancazzurra verso lidi più sereni (zona salvezza distante cinque punti), la priorità rimane conquistare i tre punti, a maggior ragione considerando che nelle prossime due spiccano le gare contro Turris e Sorrento, formazioni senz’altro di caratura, ma in ogni caso alla portata del Francavilla.