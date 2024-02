Taranto, Capuano capo-popolo di una città che sogna

Quinto in classifica dopo 25 partite nel campionato di serie C. Il Taranto con 41 punti è in piena zona playoff e in lotta per un posto in serie B. Quella B che in riva allo Jonio manca ormai da troppo tempo. Il merito è principalmente di Ezio Capuano da Pescopagano. Tecnico che da quel 12 settembre 2022, giorno del suo secondo insediamento sulla panchina rossoblù, ha sovvertito ogni pronostico al punto da far ricredere i tifosi più scettici.