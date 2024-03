Un derby a porte chiuse. La gara tra Brindisi e Virtus Francavilla in programma domani sera alle 20.45 al Fanuzzi, infatti, si giocherà senza la presenza di pubblico: è questa la decisione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, valutato il grado di rischio, ha deciso di chiudere gli spalti dello stadio comunale. Pesa sul verdetto del Casms il disordine nato tra tifosi biancazzurri e rossoblù domenica scorsa fuori dall’impianto di via Benedetto Brin, tensioni che hanno alzato il livello di allerta a poche ore dal secondo derby consecutivo previsto dal calendario del girone C. «In seguito ai fatti accaduti nel post Brindisi-Taranto, per disposizione del Casms, il match con la Virtus Francavilla in programma sabato 30 marzo 2024 con inizio alle ore 20:45 presso lo stadio Fanuzzi verrà disputato a porte chiuse», si legge sul comunicato pubblicato dalla società biancazzurra sui propri canali social.

QUI BRINDISI

Nel frattempo, nonostante la retrocessione virtuale in Serie D, la squadra continua a lavorare con l’obiettivo di onorare al meglio il campionato. Sotto gli occhi di mister Losacco, il gruppo prosegue gli allenamenti per provare a chiudere la stagione con il massimo impegno e, soprattutto, nel modo più dignitoso possibile. Il nodo principale riguarda le condizioni degli infortunati, problematica che nelle ultime settimane ha quasi ridotto all’osso la rosa fino a decimare soprattutto la difesa e l’attacco, costringendo così il tecnico a reinventarsi il terzetto arretrato per carenza di scelte. Contro il Francavilla, però, Losacco ritrova Bonnin (rientrante dopo un turno di squalifica) e spera di riabbracciare Gorzelewski, alle prese con un problema fisico che lo ha tenuto fuori contro il Taranto: il difensore italo-argentino è sulla via del recupero e spera di poter scendere in campo per dare maggiore esperienza a un reparto che, la scorsa settimana, ha visto schierati solo under (con Monti e Galazzini addirittura adattati da terzini a centrali). Migliora, quindi, la situazione della retroguardia adriatica che dovrebbe vedere poi Merletti a completare il pacchetto a protezione della porta di Antonino. A centrocampo, Pinto si candida per la conferma dal primo minuto nel ruolo di play con i «soliti» Bagatti e Labriola pronti ad agire da mezzali per garantire inserimento e interdizione alla manovra. L’alternativa porta il nome e il cognome di Carlo Martorelli, ristabilito dopo i problemi fisici e subentrato nella ripresa contro la formazione ionica per aggiungere qualità sulla linea mediana. Ancora out Petrucci, fermo per infortunio senza novità sulle sue condizioni e senza aggiornamenti circa l’ipotetica data di rientro in gruppo. Pochi dubbi, invece, sulle corsie laterali dove dovrebbe arrivare l’ennesima conferma per Valenti e Falbo scelti come esterni a tutta fascia (rispettivamente a destra e a sinistra del campo) e, spesso, tra i più propositivi. In attacco tutto ruota attorno alle condizioni di Bunino, k.o. nelle scorse settimane: l’attaccante sembrerebbe prossimo al recupero ma, in attesa di comunicazioni, non si può certamente ritenere favorito per una maglia da titolare. Per questo motivo, il tandem formato da Guida e Pagliuca va verso la riconferma con l’incognita Opoola pronto a subentrare nel secondo tempo.

QUI FRANCAVILLA

Una vittoria per continuare l’ascesa verso le migliori posizioni nella griglia playout, sperando di poter ancora accorciare il gap con la parte medio bassa della classifica che vorrebbe dire salvezza diretta. Questo è il desiderio della Virtus Francavilla, alla vigilia del derby esterno contro il Brindisi di domani sera, ben sapendo tuttavia che non sarà una gara facile. La squadra di Alberto Villa, corroborata dal prezioso e fondamentale successo contro il Monterosi, sta lavorando sodo a pieno organico e tutti i giocatori si sentono parte di questo progetto e di questa salvezza da conquistare a denti stretti. «Non era semplice – ha detto l’attaccante Gianluca Contini ad Antenna sud – ma siamo stati bravi a reagire dopo la sconfitta di Caserta. Siamo stati bravi a gestire la superiorità numerica, nel secondo tempo, infatti, abbiamo creato tanto, vincendo poi meritatamente. Poi è stato importante avere il supporto costante dei tifosi. Qui lo stadio è quasi sempre pieno e questo mi dà tanta carica. Adesso l’obiettivo è pensare gara dopo gara». Contini è entrato a gara in corso e ha fornito l’assist per il gol tranquillità di Artistico. «Ho avuto un po’ di fortuna – ha spiegato - ma ho cercato in tutti i modi di recuperare quel pallone che sembrava perso sulla linea dell’area di rigore. Ho visto che Artistico era meglio piazzato, sapevo che se gli davo la palla avrebbe segnato e così è stato». Infine, una riflessione sulla gara di domani. «Sarà una partita difficile – anche perché il Brindisi ha messo in difficoltà un po’ tutti, anche se non ha avuto grandi risultati in sequenza. Noi avremo più pressioni di loro, ma siamo consapevoli di poter fare una bella partita, abbiamo fiducia».