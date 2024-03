Il Taranto vince il derby con il Brindisi, in gol Zonta e Bifulco

Il Taranto fa suo il derby di Brindisi battendo i biancazzurri per 2-0 al "Fanuzzi" e consolida il quinto posto in classifica. Alla fine del match, tuttavia, il tecnico Ezio Capuano ha ricordato che i punti ottenuti sul campo dai rossoblù sono 57 e che valgono il terzo posto a pari merito con l'Avellino e dietro solo a Juve Stabia e Benevento. Il Taranto vince grazie a due gol in chiusura di primo tempo: prima ècon un gran tiro da fuori a sbloccare il risultato, poi è, su cross di, a siglare il definito 2-0. Il Brindisi ha giocato bene, ci ha messo tanta buona volontà ma la classifica è impietosa e lo relega a un passo dal ritorno in serie D. L'obiettivo dei biancazzurri di mister Losacco è finire con dignità questo torneo. Il Taranto, invece, crede fermamente nel miglior piazzamento playoff alle spalle delle due corazzate campane.