Il Brindisi incassa un nuovo deferimento: la serie D è sempre più vicina

Non c'è pace per il Brindisi. Con la squadra ormai ad un passo dalla retrocessione in serie D, che potrebbe essere decretata già domenica prossima, è arrivato un altro deferimento da parte degli organi di giustizia della Federcalcio. E' di pochi minuti fa infatti la notizia che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore del Brindisi, Mariachiara Rispoli, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF “per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato versamento da parte della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., entro il termine del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023”. La società è stata deferita a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore. Vale la pena ricordare che poche settimane fa il club del presidente Arigliano è stato penalizzato di altri 4 punti in classifica per gli stessi motivi.